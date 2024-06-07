«Французская бригада». Макрон пообещал подготовить тысячи украинских солдат для войны с Россией Макрон: задержанный в Москве француз работал не на Францию

Эммануэль Макрон подтвердил разрешение Украине наносить удары французским оружием по военным целям на территории России. Президент пообещал выделить Киеву истребители Mirage 2000-5 и обучить тысячи украинских солдат. Кроме того, Макрон рассказал о задержанном в Москве французе: он работал в неправительственной организации Кофи Аннана, «а ни в коем случае не на Францию».

После памятных мероприятий 6 мая в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью телеканалам TF1 и France 2. Он рассказал о ситуации на Украине, военной помощи Киеву от Парижа и ударах западным оружием по территории России.

«Франция хочет мира, и мы боремся за мир с первого дня», — заявил Макрон. Однако «мир не может наступить путем капитуляции Украины», мир должен быть достигнут на переговорах, которые возможны в том случае, если Украина будет сопротивляться. Макрон считает, что без западной помощи Украина «уже была бы сателлитом России». «Но сегодня она сопротивляется, даже находясь под большим давлением», — добавил президент Франции.

По его мнению, если Украина проиграет войну с Россией, в международных отношениях окончательно возродится право сильного. Поэтому он считает необходимым отправить на Украину боевые самолеты и продолжить программы подготовки украинских пилотов и солдат.

Помощь Украине

В ближайшее время Париж согласует передачу Украине истребителей Mirage 2000-5, которые «позволят защитить небо», и обучение во Франции украинских пилотов, которое займет 5-6 месяцев. Поставки самолетов могут начаться в конце этого года, их количество не называется.

Кроме того, летом на территории Франции начнется обучение нескольких тысяч украинских солдат, из которых планируется сформировать отдельную бригаду.

«Мы предлагаем подготовить 4,5 тыс. украинских солдат, оснастить их, обучить и предоставить им боеприпасы и оружие, необходимые для защиты их собственной земли.

И эта бригада, если можно назвать ее французской, несомненно, является очень важным фактором», — заявил Макрон.

Франция также может направить военных инструкторов в Западную Украину. Запрос поступил от Украины, и Макрон не видит тут «фактора эскалации». По его словам, окончательное решение об условиях отправки инструкторов для обучения украинских войск непосредственно на Украине будет принято союзниками «коллективно». «Но почему мы должны это исключать?» — добавил Макрон.

«Является ли это фактором эскалации? Нет. Обучение кого-либо в западном регионе, который является свободной зоной Украины, не является агрессивным по отношению к России», — сказал президент.

Удары по России

Эммануэль Макрон допускает использование французского оружия для ответных ударов с Украины по территории России.

Париж не разрешает применять оружие для ударов по «гражданским лицам или для поражения тех или иных объектов в России», но допускает его использование, «чтобы нейтрализовать ту точку, из которой Украина была атакована».

«Предел установлен тем, что делают русские. Это не мы нападали на Украину», — заявил Макрон.

Задержанный в Москве француз

Француз Лоран Винатье, задержанный в Москве, работал не на Францию, а на швейцарскую неправительственную организацию (НПО), сообщил Макрон. НПО создана бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном и занимается «дипломатией и дискуссионной деятельностью». Задержанный француз «ни в коем случае не работал на Францию», но получит всю необходимую помощь, сказал Макрон.

6 мая Следственный комитет сообщил, что в Москве задержан гражданин Франции, которого подозревают в сборе сведений о военной деятельности России. По данным следствия, на протяжении нескольких лет задержанный, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения «в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»).