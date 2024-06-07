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Ученые выяснили, от чего зависят различия в тяжести аутизма

MolAutism: тяжесть аутизма связали с ускоренным ростом отдельных частей мозга

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Shutterstock

Ученые из университета Калифорнии обнаружили, что во время внутриутробного развития кора головного мозга ребенка с аутизмом растет быстрее. Более значительный рост, в свою очередь, коррелирует с тяжестью заболевания. Результаты опубликованы в журнале Molecular Autism (MolAutism).

В рамках эксперимента ученые создали органоиды (искусственные биомодели) коры головного мозга из образцов стволовых клеток крови десяти детей с РАС (расстройством аутистического спектра). Исследователи объяснили, что кора головного мозга начинает развиваться на ранних сроках беременности и состоит из нервных клеток, которые играют важную роль в обеспечении когнитивных функций (мышления, памяти и эмоций). Команда ученых также создала органоиды, используя стволовые клетки участников, не страдающих аутизмом.

Было обнаружено, что органоиды коры головного мозга, созданные с помощью стволовых клеток детей с аутизмом, росли примерно в три раза быстрее, чем созданные из клеток у неаутичных участников. Ученые также установили, что более значимый рост коррелировал с серьезными языковыми и социальными трудностями, испытываемыми детьми с РАС по мере взросления.

Исследователи добавили, что для выявления конкретных причин такого ускоренного роста коры головного мозга нужны дополнительные исследования.

Ранее выяснилось, что люди с аутизмом уязвимы для неинфекционных болезней.

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