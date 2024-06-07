«Более конкурентный подход». США изменят стратегию в области ядерного оружия

Администрация Джо Байдена в пятницу может объявить о намерении принять более агрессивную стратегию в области ядерного оружия. После отказа России и Китая от переговоров в этой области США хотят быть более конкурентными в ядерной сфере на фоне растущей глобальной напряженности.

США считают, что им необходимо принять «более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями» в свете растущей глобальной напряженности и «внести определенные коррективы в нашу позицию и возможности», сообщает портал Semafor со ссылкой на высокопоставленного источника в администрации Байдена.

Об этом объявит старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди на конференции по контролю за вооружениями 7 июня.

На этой конференции год назад советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что США готовы обсудить контроль над вооружениями с Китаем и Россией «без предварительных условий». Но Пекин и Москва фактически отвергли эти предложения, что вынудило США изменить свой подход, сказал чиновник.

Администрация все еще надеется усадить «своих геополитических соперников» за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от переговоров будет иметь последствия, добавил чиновник. По его словам, Россия и Китай «столкнутся с ухудшением условий безопасности, если они и дальше будут отказываться от взаимодействия».

В качестве примера «решительных взглядов администрации Байдена» источник Semafor назвал планы по разработке новой ядерной гравитационной бомбы и продление срока службы некоторых атомных подводных лодок класса «Огайо».

Кроме того, США рассматривают дальнейшее развитие своих ядерных сил на фоне «растущих ядерных угроз» и работают над тем, чтобы ключевые союзники имели возможности для нанесения ударов на большие расстояния и возможности наблюдения, необходимые для защиты, сказал чиновник.

Белый дом также думает о ядерных проблемах, с которыми Джо Байден столкнется в случае своего переизбрания. Хотя США и Россия по-прежнему юридически связаны Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия последнего соглашения (СНВ-III) истекает в 2026 году.

«Если будет второй срок, ключевым моментом для нашей администрации будет то, как мы подойдем к этой дате — 6 февраля 2026 года, — сказал чиновник. — Мы должны думать о среде, в которой мы не ограничены, как и Россия, и Китай».

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. Владимир Путин назвал одной из причин этого решения участие стран Запада в планировании Украиной «ударов по базам стратегической авиации России». В МИД РФ при этом отмечали, что Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет. В США считают приостановку участия в ДСНВ Россией «юридически некорректной», а Москву — по-прежнему связанной обязательствами соглашения.