В Киеве пенсионера наказали из-за конфликта по поводу русского языка

Районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест пенсионера — из-за конфликта с девушкой-волонтером по поводу языка. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Девушка рассказала, что при выходе из подземного перехода двое мужчин обратились к ней «в вульгарном и фамильярном тоне на русском языке». Она ответила, что не понимает русского, и один из мужчин стал вести себя агрессивно.

Видеоролик вызвал резонанс в сети, прокуратура возбудила дело о хулиганстве. В ведомстве сообщили, что подозреваемый выхватил у девушки телефон, а затем плюнул ей в лицо. Позже пенсионер заявил, что о конфликте не помнит из-за возраста.

В ноябре 2023 года на Украине заявили, что такого понятия, как «русскоязычный украинец», не существует. Такое мнение выразил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Креминь.

По его словам, на фронте военные используют русский язык как маркер для определения своих и чужих. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил об отсутствии на территории страны русского национального меньшинства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сотрудники военкомата специально сбили велосипедиста.