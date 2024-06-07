Адвокат генерала Попова заявил, что тот никого не изобличал в суде

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, никого не изобличал, о чем заявило следствие. Об этом заявил РБК адвокат военного Сергей Буйновский.

7 июня ТАСС со ссылкой на следствие сообщил, что Попов дал изобличающие показания на других лиц, причастных к хищению.

«Это следствие так считает, он никого не изобличал. Дал показания на предмет предъявленного ему обвинения. Он никакого участия, в том что инкриминирует следствие, не принимал и никого не изобличал», — сказал Буйновский.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Ранее в чистках в Минобороны РФ увидели «пригожинский след».