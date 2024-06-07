Большая часть москвичей высказалась против электросамокатов

Большинство москвичей выступают против использования электросамокатов. Это выяснил Центр Сити Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, который провел онлайн-опрос среди жителей столицы.

«Почти 3/4 москвичей относятся к электросамокатам на улицах Москвы негативно: из них 48 % «безусловно отрицательно» и 25 % – «скорее отрицательно». Отрицательных оценок почти втрое больше, чем положительных. Нынешняя ситуация не устраивает никого», — заявил декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, директор Центра Сити Евгений Михайленко:

Также исследование показало, что 55% москвичей видят в электросамокатах угрозу безопасности. При этом 45% респондентов считают, что они потенциально опасны и для водителей авто. Порядка 40% хотели бы запретить электросамокаты. При этом 20% москвичей считают, что электросамокаты позволяют удобно перемещаться по городу. Еще 58% опрошенных готовы смириться с электросамокатами на улицах.

Среди мер регулирования электросамокатов москвичи предложили снизить максимальную скорость транспорта (42%), начать выдавать пользователям документ о знании ПДД (39%), повысить возрастное ограничение (36%).

До этого подросткам стали блокировать доступ к электросамокатам из-за нового законодательства, которое вводит возрастной ценз в 18 лет. Например, Whoosh рассматривает интеграции с банковскими сервисами, чтобы дополнительно выявлять возраст пользователя. Так удастся отслеживать случаи, когда банковская карта принадлежит подростку, и блокировать такой аккаунт.

Аналогичными методами действуют в «МТС Юрент», которые ввели сервис аутентификации МТС ID — теперь пользователи самокатов проверяются в базе данных сотового оператора МТС.

Ранее в Москве BMW влетел в пару, которая ехала на одном самокате.