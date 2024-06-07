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В ЦБ рассказали когда инфляция вернется в норму

В ЦБ спрогнозировали инфляцию около 4%, начиная с 2025 года

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Алексей Куденко/РИА Новости

Банк России прогнозирует возвращение годовой инфляции к целевому уровню 4% в 2025 году. Как следует из пресс-релиза регулятора по итогам последнего заседания совета директоров, темпы роста потребительских цен прекратили снижение и остаются вблизи значений первого квартала 2024 года.

«Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться около 4% в дальнейшем», — отмечается в документе.

Регулятор констатирует, что в апреле текущий рост цен с учетом сезонности составил 5,8% в годовом исчислении после 5,7% в среднем за первый квартал.

По оценке на 3 июня, годовая инфляция выросла до 8,1% с 7,8% по итогам апреля. В Банке России рассчитывают удержать ценовые ожидания вблизи целевого уровня благодаря жесткой денежно-кредитной политике.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе достижение цели по инфляции в 4% как KPI на ПМЭФ-2025.

Ранее глава ВТБ пошутил про приверженность Силуанова интересам бюджета.

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