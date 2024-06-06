Лидер организации «борцов за свободную Северную Корею» (FFNK) Пак Сан Хак с прикрепленным к одному из воздушных шаров плакатом, называющим Ким Чен Ына «врагом народа» (слева) и воздушный шар над рисовыми полями в Южной Корее, предположительно отправленный Северной Кореей, с мусором и экскрементами, 6 июня 2024 года

«Музыка и любовь в ответ на навоз»: в Северную Корею прилетели шары с K-pop и дорамами Активисты послали в Северную Корею шары с 5 тыс. флешек K-pop музыки

В Северную Корею послали воздушные шары из Южной, наполненные долларами, флешками с корейской музыкой и кино и листовками против Ким Чен Ына. Так местные активисты ответили на шары с тоннами мусора, которые ранее отправил Пхеньян. Это старая практика времен холодной войны, от которой страны в последнее время отошли. Хотя сами по себе шары выглядят безобидно, на деле это может говорить об опасном ухудшении отношений между старыми противниками.

Активисты Южной Кореи отправили в КНДР воздушными шарами тысячи флешек с K-pop музыкой и кино в ответ на северокорейские шары с навозом и мусором. Об этом сообщает North Korea News со ссылкой на самих активистов.

Акцию провела организация «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK). Ее возглавляет Пак Сан Хак, который когда-то бежал из КНДР, ему помогают другие эмигранты. Всего объединение запустило десять больших шаров, их отправили ночью из приграничного района. Внутри около 5 тыс. USB-накопителей с K-pop музыкой и дорамой «Зимняя соната» 2002 года, 200 тыс. листовок против правительства КНДР, а также 2 тыс. однодолларовых купюр.

Пак называет такие шары «письмами правды и свободы». Их давно запускают из Южной Кореи, сам активист видел один из шаров еще во время своей жизни в КНДР. Мужчина столкнулся с ним на площади своего северокорейского города в 1992 году.

«Эта круглая штука вдруг с громким грохотом хлопнула, затем с неба посыпались листовки. Я знал, что мне нельзя смотреть на эти вещи, поэтому положил одну в карман и пошел в ванную, чтобы проверить ее», — вспоминает он.

В той листовке говорилось, как людям удается бежать из Северной Кореи за границу. Спустя восемь лет Пак тоже бежал. С 2000 года он живет в Южной Корее, а в 2006-м начал запускать шары на бывшую родину.

Листовки, что несут шары, содержат информацию о семье лидера КНДР Ким Чен Ына, в том числе об убийстве его сводного брата. Кроме того Пак распространяет буклеты об экономическом и политическом развитии Южной Кореи, включая фотографии главного аэропорта Сеула и истребителей страны. Так активист, по его словам, хочет опровергнуть северокорейскую пропаганду о том, что Южная Корея — это «американская колония» и «пустошь».

Деятельность вызвала яростные протесты со стороны Северной Кореи. Государственные СМИ КНДР называли Пака «человеческим отбросом, которому нет равных в мире». Именно в ответ на распространение листовок со стороны южнокорейских активистов КНДР в конце мая отправила в Южную Корею 3,5 тыс. воздушных шаров с 15 т мусора. Внутри были среди прочего навоз, окурки, отработанные батарейки, подгузники. Южнокорейские военные установили, что мусор не содержал опасных веществ, вроде химических или радиоактивных материалов. Ни одной листовки со своей пропагандой в шарах КНДР не было.

«Мы посылали факты и правду, любовь и лекарства, однодолларовые купюры, дорамы и музыку, а варварский Ким Чен Ын в ответ отправил отходы и мусор и даже не принес ни единого извинения», — отметил Пак.

^^^^Как воздушные шары могут ухудшить конфликт^^

Шары с пропагандистскими листовками и другими предметами — один из наиболее популярных приемов времен холодной войны двух Корей. Последние годы стороны договорились отказаться от подобных форм психологического воздействия — в Южной Корее отправку шаров запретили. Однако в 2023 году Конституционный суд страны отменил закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение листовок против КНДР, в том числе таким способом. Суд посчитал, что закон нарушал свободу слова.

Гендиректор некоммерческой организации «Голос мучеников Кореи» Эрик Фоули (регулярно запускает воздушные шары с Библией в Северную Корею) подчеркнул, что важно различать действительно полезные акции и «политический театр».

«Лучший запуск — это тот, который остается незамеченным», — подчеркнул Фоули.

Он раскритиковал пиар таких акций, поскольку тогда властям КНДР легче отследить воздушные шары и своих жителей, которые подобрали их содержимое. То же говорят другие южнокорейские эксперты. По мнению некоторых, FFNK просто хочет славы и денег. А Пхеньяну достаточно послать солдат на поиски разрекламированных шаров и собрать все, не позволив местным даже прикоснуться к ним.

«Листовки могут спровоцировать гнев Ким Чен Ына и властей, но они не могут изменить мышление граждан Северной Кореи и заставить их восстать», — считает президент Университета северокорейских исследований Ян Му Джин.

С ним согласны в государственном Корейском институте национального объединения. Там отметили, что активистам лучше заняться радиопередачами, если они действительно хотят воздействовать на население, а не отправкой «листовок с провокационным содержанием о Ким Чен Ыне и его жене».

Вдобавок «обмен» воздушными шарами ухудшает и так сложные отношения двух государств. Президент Южной Кореи Юн Сок Ел назвал действия КНДР «гнусной провокацией, которая заставила бы любую нормальную страну стыдиться себя». Он пообещал не оставить произошедшее без внимания. В ответ на шары с мусором Южная Корея полностью приостановила соглашение о смягчении напряженности с Северной Кореей от 2018 года. Теперь Сеул может возобновить учения с боевой стрельбой и антипхеньянские пропагандистские трансляции по громкоговорителям в приграничных районах. Что в свою очередь может побудить уже КНДР перейти к ответным демонстрациям и военным шагам.

Некоторым жителям Южной Кореи, живущим недалеко от границы, отправка воздушных шаров напоминает прежние времена и заставляет бояться возможной эскалации.

«Это напоминает мне старые времена. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я думаю и говорю о них. Я пережил Корейскую войну и другие трудности… Что, если у нас будет еще одна война?» — тревожится один из них, 84-летний Сон Кван Чжа.