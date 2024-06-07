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«Газпром» и Казахстан подписали контракты на транзит газа в две страны

«Газпром» подписал с Астаной контракты на транзит газа в Киргизию и Узбекистан

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Reuters

Российская энергетическая компания «Газпром» подписала с Казахстаном контракты на транзит газа в Киргизию и Узбекистан. Об этом пишет ТАСС.

Церемония подписания документов состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие проходит в период с 5 по 8 июня.

По данным агентства, вместе с этим «Газпром» подписал договор о поставках газа на юг и север Киргизии. Более того, энергетическая компания заключила соглашения о поставках газа с компаниями «Бишкектеплоэнерго» и «Электрические станции».

Также в рамках форума «Газпром» и Казахстан подписали план мероприятий, направленных на подготовку объектов системы газопроводов «Средняя Азия — Центр». Целью соответствующих работ является увеличение транзита российского газа на территорию Узбекистана, говорится в материале.

5 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств, которая состоялась на полях ПМЭФ. В ходе мероприятия глава государства заявил, что «Газпром» сможет пережить отказ европейских стран от закупок российского газа.

Ранее в Австрии заявили, что местная нефтегазовая группа OMV не готова отказаться от сотрудничества с «Газпромом».

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