ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

ЦБ на заседании 7 июня четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Банк России объяснил свое решение тем, что текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений января-марта 2024 года.

«Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — отметил регулятор.

По прогнозу ЦБ, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

О том, что ЦБ будет рассматривать два варианта 7 июня — сохранение и повышение ключевой ставки, «Газете.Ru» рассказали главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Вероятность сохранения ключевой ставки Васильев оценил в 40%. За такое решение регулятора высказались также экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин, в «БКС Мир инвестиций», банке «Зенит» и Президентской академии.

Дубинин пояснил, что за последнее время не произошло каких-либо изменений в российской экономике, которые требовали бы реакции со стороны ЦБ. По мнению экс-зампреда регулятора, ситуация сохраняется в том же виде, как она была первые полгода 2024-го и даже более длительный период. Дубинин добавил, что инфляция находится на уровне выше, чем планировал ЦБ. По словам эксперта, это негативный фактор, но инфляция не приняла какой-то такой шоковый характер роста — все осталось в своем инерционном сценарии.

В 2023 году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку, до 16% 15 декабря. Затем она трижды была сохранена на этом уровне.

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