«Люди кричали, машинист в шоке долго молчала»: пассажиры о столкновении трамваев в Кемерово Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 125

Два трамвая в Кемерово столкнулись «лоб в лоб», предварительно, из-за отказа тормозов одного из них. За рулем неисправного была 23-летняя машинист, проработавшая менее года. Она до последнего пыталась что-то сделать, но не смогла предотвратить аварию. В итоге девушка в реанимации, всего пострадали 125 человек, один погиб. Мэр города на фоне трагедии признал, что износ трамвайного парка — до 90%.

Реакция властей

Президенту России Владимиру Путину доложили о столкновении двух трамваев в Кемерово, при котором пострадало больше 100 человек. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это, безусловно, страшная авария, и, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», — отметил Песков.

Он уточнил, что Путина поставили в известность о произошедшем «в потоке всей информации». Необходимости в особых поручениях, по оценке Кремля, нет.

«Региональная власть принимает все меры. Все службы знают свою работу в таких ситуациях. И все работают», — резюмировал Песков.

Возбуждено два уголовных дела. Первое завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК), второе — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК). Областное управление Следственного комитета допрашивает очевидцев, должностных лиц и работников перевозчика. Идут обыски в профильных подразделениях администрации города. В ближайшее время следствие получит документацию о техническом состоянии транспортного парка. Свою проверку также проводит кемеровская прокуратура.

Причины аварии

Кемеровские трамваи врезались друг в друга на Логовом шоссе в час пик, около 7:30 утра (3:30 мск). Перед этим у одного из них, предположительно, отказали тормоза. Он спускался с горки и набрал большую скорость, на крутом повороте из салона прямо на проезжую часть вылетели два человека.

Затем неисправный трамвай врезался во впереди идущий. По словам очевидцев, если бы не столкновение, трамвай без тормозов слетел бы с моста. По последней информации, всего пострадали 126 человек , один из них умер. Госпитализирован 21 человек, включая машиниста неисправного трамвая. Остальных отправили на амбулаторное лечение. У большинства пострадавших переломы и ушибы.

«Я ехала в этом трамвае. Поняла, что что-то не так, когда на полной скорости он совершил второй поворот по Логовому шоссе, и состав начало сильно заносить. Во время первого поворота некоторые испугались, но потом успокоились. И вот когда второй раз занесло, уже очень сильно все напугались... Большинство пассажиров, я так понимаю, прямо легко отделались, и я в том числе. Конечно, люди кричали. Кто-то был в шоке и молчал, кто-то кричал. Когда выходили, не было сильной давки, люди помогали друг другу вставать, подниматься, выходить быстренько», — описала инцидент в разговоре с «Газетой.Ru» жительница Кемерово Дарья.

Пассажиры говорят, что до столкновения в салоне чувствовался запах горелых тормозов. Кемеровская электротранспортная компания (КЭТК) утверждает, что вызвавший аварию трамвай был полностью исправен, и проблем с тормозами не испытывал. Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов тем временем признал, что городские трамваи сильно изношены.

«Сейчас износ трамваев составляет 80-90%. Они устаревшие, их возраст составляет до 40 лет», — уточнил мэр.

По мнению жителей Кемерово, свою роль сыграло закрытие на ремонт одного из двух мостов через реку Томь, что разделяет город на две части. Мост не работает с 25 мая, из-за этого образуются заторы, и многие горожане пересели на трамваи, сильно загрузив трафик.

«Трамваи перегружены, вагоны работают на износ», — пожаловались кемеровцы корреспонденту «Газеты.Ru».

Мэр города пообещал обновить транспортный парк. Сейчас власти ищут источник финансирования, администрация хочет использовать соответствующие федеральные программы.

«Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру», — указал Анисимов.

Водитель-герой

На месте машиниста в неисправном трамвае сидела 23-летняя Александра. Она проработала около восьми месяцев, рассказали «Газете.Ru» в КЭТК. Зарекомендовала себя «исключительно с положительной стороны» как ответственный и дисциплинированный водитель.

«Надо отметить личное мужество этой девушки: она находилась в кабине, прекрасно видела ситуацию и понимала, что своей кабиной прежде всего врежется в трамвайный вагон, который находится впереди. У нее вообще-то есть дверь в перегородке, она могла бы проявить малодушие и сбежать оттуда в салон, но до последнего оставалась за управлением», — подчеркнул заместитель гендиректора КЭТК по связям с общественностью Максим Гончаренко.

Очевидцы сообщили «Газете.Ru», что до столкновения машинист не обращалась к пассажирам по громкой связи. После она «долго молчала, видимо от шока». Когда девушку стали вытаскивать из кабины, начала сильно кричать. Доставать ее бросились сами мужчины-пассажиры, скорая помощь приехала быстро, в течение пяти минут после аварии.

«В каком состоянии водителя вытащили, я не знаю, но были слышны крики, и я видела только то, что ей очень больно», — поделилась жительница Кемерово Дарья.

Один из очевидцев заявил, что у машиниста раздроблена вся нога. Сейчас девушка в реанимации в тяжелом состоянии. КЭТК пообещала помощь всем пострадавшим, в том числе водителю.