В МИД РФ заявили, что участники конференции по Швейцарии не хотят мира

Конференция в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине не имеет ничего общего с миром. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По мнению дипломата, на мероприятие придут те, кто «хочет поставлять вооружение», а не ищут мира на Украине.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

На мероприятии собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что по итогам конференции по Украине не будет подписано мирное соглашение.