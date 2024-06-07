В Екатеринбурге избили мужчину, заявившего об участии в СВО

В Екатеринбурге шестеро молодых людей избили мужчину, который стоял около подъезда с беременной женой. Видеозапись конфликта опубликовало местное издание Е1.ru.

Инцидент произошел около дома № 20 по улице Начдива Онуфриева. На площадке перед подъездом стоял мужчина с супругой и знакомым. Судя по кадрам, екатеринбуржец находился в состоянии опьянения. К нему подошла группа молодых людей с претензиями, что он накануне «кидался на соседей». В ходе словесной перепалки мужчина сказал, что служил командиром связи в седьмом эшелоне.

Участники конфликта обвинили участника специальной военной операции (СВО) в том, что он «позорится», после чего избили его.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности всех, кто участвовал в драке.

До этого в казанском поселке Юдино подростки избили бойца-инвалида СВО без ноги. Родные ветерана сообщили, что до него агрессивные дети «докопались», после чего стали издеваться. Пострадавший снял побои, прокуратура по факту начала проверку.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по делу в отношении таксиста, высадившего ветеранов СВО.