Усик рассказал о проблемах с весом

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule заявил о желании вернуться в первый тяжелый вес из-за трудностей с набором массы.

«Причина в том, что, когда я начинаю готовиться к тренировочному сбору, мне приходится много есть. Для меня это тяжело», — заявил он.

Усик может пойти на такой шаг после реванша с британским боксером Тайсоном Фьюри.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее промоутер Фьюри заявил, что не считает Усика лучшим боксером мира.