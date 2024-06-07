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В российском регионе прервали ЕГЭ из-за ракетной опасности

В Курской области во время ЕГЭ объявлялась ракетная опасность

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Курской области во время прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике днем 7 июня была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Отмечается, что в соответствии с ранее утвержденным алгоритмом во время ракетной опасности участники ЕГЭ проследовали в безопасные места, оборудованные в пунктах проведения экзаменов.

Ракетная опасность в регионе, как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, была отменена в 12:28 и продлилась 13 минут.

По данным пресс-службы, врио министра образования и науки Курской области Наталией Бастриковой было согласовано с Рособрнадзором, что время проведения во всех 33 пунктах проведения экзаменов будет продлено на время отсутствия детей в аудитории. Всего на экзамен 7 июня было зарегистрировано 640 экзаменующихся.

Ранее в России призвали изменить отношение к ЕГЭ в обществе.

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