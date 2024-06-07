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В России появилась новая версия кроссовера Exeed RX

В России начались продажи кроссовера Exeed RX с японской АКП

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Exeed

Китайский автобренд Exeed начинает продажи в России новой версии купеобразного кроссовера RX, оснащенной классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач японской фирмы Aisin. Об этом сообщает пресс-служба Exeed. Цена автомобиля в единственной комплектации Premium составляет 5,55 млн рублей.

Двигатель не изменился. Под капотом безальтернативный 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., который, работая в паре с новой восьмиступенчатой коробкой передач, позволяет Exeed RX разгоняться до 100 км/ч за 8,6 с.

У обновленного RX появились функция массажа водительского кресла и электроннорегулируемая рулевая колонка, позволяющая настраивать руль по высоте и по вылету.

До этого стало известно, что автобренд Hongqi в этом году представит на российском рынке новый компактный кроссовер Hongqi HS3.

Кроссовер Hongqi HS3 впервые был представлен на автосалоне в Шанхае весной 2023 года. Длина кузова паркетника составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм. В моторную гамму для китайского рынка вошли два турбированных агрегата: 1,5 л мощностью 168 л.с. в связке с семидиапазонным «роботом» и двухлитровый двигатель (252 л.с.), который работает с восьмиступенчатым «автоматом». В первом случае время разгона до «сотни» составляет 9,9 с., во втором — 7,2 с.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» на ПМЭФ-2024 показал еще одну новую версию Lada Vesta.

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