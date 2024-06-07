Эльдара Джарахова 13 раз ударили лопатой Козловского на съемках сериала

Блогер и музыкант Эльдар Джарахов принял участие в съемках сериала «Полупановы». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Джарахов сыграет самого себя — он приезжает, чтобы дать концерт в родном поселке героев, а затем получает лопатой по голове от героя Тимофея Зайцева. Эпизод с этим насилием со стороны местного жителя снимали в течение 13 дублей, но в монтаж попал самый первый.

«Эльдару приходилось долго страдать. Причем от легендарной лопаты, которой, как нам сказали, когда-то били Данилу Козловского», — рассказал режиссер проекта Алексей Смирнов.

Джарахов остался доволен процессом — он не сомневался, что сотрудничество с режиссером ему удастся.

«Когда Смирняга предложил мне поучаствовать, я с большим кайфом согласился. Тем более, что в сериале я играю самого себя», — сказал он.

Кроме того, Джарахов написал трек специально для сериала — композицию «Очередная песня про любовь».

В центре сюжета — семейство Полупановых, живущее в своей собственной вселенной, где можно вырыть яму без лопаты, пообедать без еды и сбежать из тюрьмы, не попадая в нее. Встречая соцработника Наталью, они отказываются переехать в более комфортные условия и освобождать жилплощадь, противопоставляя ей свои странные способности.

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