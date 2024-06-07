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Швыдкой рассказал, какие страны будут участвовать в «Интервидении»

Швыдкой заявил, что более 10 стран согласились участвовать в «Интервидении»

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Работа по подготовке российского аналога музыкального конкурса «Евровидение» находится в активной стадии. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Уже понятно, что больше десятка стран дали согласие принимать участие, причем это и КНР, страны СНГ, страны ШОС, ряд стран Латинской Америки, Карибского моря», — заявил он.

Швыдкой не исключил, что к «Интервидению» может присоединиться одна из стран Европы и отметил, что в российском конкурсе нет ограничений по этому вопросу. В то же время государственный деятель указал на важность того, чтобы отечественный проект нес российское понимание ценностей — где «выступают с позицией не страны, которая цензурирует что-то, но которая продвигает собственное понимание того, какой должна быть культура».

20 мая в МИД РФ рассказали «Газете.Ru», что «Интервидение» будет ежегодным и «станет открытой площадкой для демонстрации аутентичной национальной песенной культуры». В ведомстве отметили, что учредить конкурс предложил в октябре 2023 года некоммерческий Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Идею одобрил президент страны Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Машков стал директором театра «Современник».

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