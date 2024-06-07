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«Лучше, чем ожидалось»: в России оценили успехи 17-летней Андреевой

Глава ФТР Тарпищев назвал фантастическим результат Андреевой на «Ролан Гаррос»

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Lisi Niesner/REUTERS

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высоко оценил результаты 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Она сыграла лучше, чем ожидалось. Поэтому она молодец. Я считаю, что это фантастический результат. Наверное, это ее турнир-становление. Когда она попала в топ-50, то появилась ответственность. Потому что надо было обыгрывать тех, кто ниже. На этом многие ломаются, но я считаю, что этот момент прошел», — заявил Тарпищев.

17-летняя Андреева стала самой юной за последние 27 лет полуфиналисткой «Ролан Гаррос». На этой стадии она в двух партиях уступила итальянке Жасмин Паолини (3:6, 1:6), которую недавно обыграла в двух сетах в 1/8 финала престижного грунтового турнира в Мадриде.

На стадии 1/4 финала турнира Андреева одолела белорусскую теннисистку Арину Соболенко, которая занимает второе место в мировом рейтинге.

По итогам «Ролан Гаррос» Андреева, в данный момент занимающая 38-е место в мировом рейтинге WTA, дебютирует в числе лучших 30 теннисисток планеты. До нынешнего «Ролан Гаррос» она еще ни разу не доходила даже до четвертьфиналов на турнирах Большого шлема».

Ранее выступление Андреевой на «Ролан Гаррос» назвали великолепным.

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