«Били и говорили, что здесь главные»: таксист высадил участников СВО и попал на уголовку МИД Киргизии назвал жертвой таксиста, который выгнал из машины ветеранов СВО

В Москве таксист из Киргизии поссорился с участниками СВО и высадил их на МКАДе. По словам пассажиров, водителя разозлило, что они говорили про теракт в «Крокусе». Сам таксист заявляет, что военные были пьяные и вышли из себя, когда он попросил оплатить поездку картой, а не наличными. Водитель также пожаловался, что его били. Военные говорят, что «дали отпор», и мужчина «чуть-чуть получил по шее».

Следственный комитет (СК) прекратил дело 24-летнего киргизского таксиста Аипбека Латипова, который поссорился в Москве с участниками СВО и высадил их из машины. О решении следствия сообщил МИД Киргизии.

«В связи с отсутствием состава преступления уголовное разбирательство в отношении гражданина Кыргызстана прекращено», — указало министерство.

Ведомство добавило, что оказало консульско-правовую помощь таксисту. Советник посольства Киргизии в Москве Манас Жолдошбеков назвал водителя жертвой. Посольство направило официальную ноту российскому МИД с просьбой объективно рассмотреть ситуацию.

«Наш гражданин жертва в этой ситуации. Ну что же, будем биться за права нашего гражданина», — пообещал советник.

Адвокат таксиста Эрланбек Токтосунов тем временем опроверг информацию о прекращении дела.

«Сегодня общался со следователем, он запросил характеризующие материалы на моего подзащитного. Расследование дела продолжается», — уточнил юрист.

Источник ИА «Регнум» пояснил, что против Латипова хотели открыть второе уголовное дело, но в итоге не стали, и именно это имел в виду МИД Киргизии. Ранее в отношении него завели дело о возбуждение ненависти и унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе расследования.

«Услышал за СВО и сразу высадил»: конфликт глазами пассажиров

Инцидент произошел ночью 2 июня. У обеих сторон разные версии случившегося. По словам военных, в тот день они отправились на шашлыки, а домой решили поехать на такси втроем. Сам водитель говорит, что мужчины сели в машину пьяными. Далее воспоминания участников расходятся.

Как утверждают пассажиры, в дороге они стали общаться между собой про боевые действия и теракт в «Крокусе», последнее не понравилась таксисту.

«Как обычно у нас бывают между участниками [СВО] темы за войну, какое оружие применяли против нас. И как-то тема плавно перешла за «Крокус-сити». Как только таксист услышал начало разговора, он на МКАДе останавливает машину... Я лично так понимаю, что он недоволен был тем, что мы начали разговаривать за «Крокус-сити» и что террористы там натворили, людей убили, пока мы воюем. Вот он походу поддерживает именно то, что там убивали наших», — заявил журналистам один из военных.

По его словам, таксист потребовал, чтобы пассажиры отменили поездку и вышли. Он также открыл заднюю дверь и попытался силой вытащить одного из мужчин наружу, а тот «ну не бил его, а как бы дал отпор». Завязалась потасовка, на помощь водителю пришли другие таксисты, проезжавшие мимо. Один из пассажиров снял видео ссоры уже на дороге, на нем оператор ничего не говорит про «Крокус» и нецензурно возмущается, что их высадили из-за участия в СВО.

«Короче, пацаны, ситуация такая, услышал за СВО и нас высадил. Услышал, что мы участники СВО, и сразу нас высадил», — говорит мужчина на видеозаписи.

В итоге таксист «чуть-чуть получил по шее», но смог уехать без пассажиров.

«Не хотели платить наличными, начали быковать и бить»: версия таксиста»

Про «Крокус» действительно говорили, но причина была не в этом, рассказал Латипов. Конфликт разгорелся из-за того, что пьяные пассажиры захотели по дороге поменять оплату на наличные, а водитель испугался, что ему не заплатят. Таксисты часто отказываются вести за наличные на большие расстояния (военным надо было проехать около 100 км), поскольку пассажиры могут сбежать в конце поездки.

Латипов говорит, что из-за спора об оплате действительно остановился, но не просто на МКАДе, а в специальном кармане, куда смогла бы приехать другая машина.

«Я сказал, что не поеду за наличные. Я как надо попросил: вызовите другое такси. Они сразу начали орать, быковать на меня. Они начали бить меня. Один говорил: «Здесь мы главные. Твое дело везти», — пояснил Латипов.

Мужчины сами вышли из машины и открыли дверь со стороны водителя. Он тоже вышел, после чего таксиста стали толкать, ударили в спину и «пытались отвести в ближайший лесок». Латипов звал на помощь, но все проезжающие его игнорировали, кроме других таксистов.

«Я впервые столкнулся с таким. Что мне было делать», — растерялся мужчина.

Сбежав от военных при помощи других водителей, он позвонил в полицию, но там отказались выслать наряд. А в «Яндексе» таксисту предложили вернуться и довезти клиентов, что он делать не стал. После того, как случай получил огласку, работодатель решил уволить киргиза.

«Я спрашиваю: «Почему ты высадил?» Он мне отвечает: «Они были пьяные». Я ему говорю: «Зря ты это сделал. Нужно было доехать». Если человек так поступает, зачем продолжать работать?» — считает бывший начальник Латипова, 35-летний Келдибек Амиров.