Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция нашла тело одного из богатейших людей Польши

Полиция нашла мертвым одного из богатейших бизнесменов Польши Кржановского

close
100%
Depositphotos

Польская полиция нашла тело одного из самых богатых бизнесменов страны Ежи Кржановского. Об этом сообщил пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский, слова которого передает Wirtualna Polska.

Основатель крупной мебельной компании вышел на пешую прогулку утром 6 июня и пропал. Через несколько часов его родственники уведомили экстренные службы. Поиск вели с помощью собак и дронов, удалось обнаружить телефон бизнесмена, а около часа ночи нашли и тело.

По информации источников Wirtualna Polska, 54-летнего Кржановского обнаружили неподалеку от его дома, причиной смерти мог стать обширный инфаркт.

В апреле скончался бизнесмен, экс-владелец торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев, известный как «мебельный король».

В марте умер Олег Кан, известный сахалинский рыбный промышленник, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий, известный как «крабовый король».

Ранее неизвестный убил активиста Еговцева, который писал жалобы на российских звезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами