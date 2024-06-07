В Луганске выбило стекла в учебных учреждениях во время обстрела ВСУ

В результате обстрела Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали две школы, три детсада. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Луганской народной республики (ЛНР).

Помимо этих учреждения, повреждения зафиксировали на зданиях Луганского колледжа информационных технологий и предпринимательства, а также одного из корпусов Далевского университета.

В образовательных учреждениях взрывной волной выбило стекла. Однако пострадавших среди персонала и воспитанников нет, отметил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

Массированный обстрел Луганска произошел утром 7 июня. Очевидцы сообщали о пожаре в районе Острой могилы. Луганчане жалуются в социальных сетях, что в некоторых районах города отсутствует мобильная связь, и публикуют видеозаписи с последствиями обстрела со стороны Украины.

Как сообщила пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова, бойцы ВСУ атаковали административный центр региона шестью американскими ракетами ATACMS. Большая часть из них была уничтожена на подлете к городу.

До этого обстрел Луганска связали с разрешением Украине бить по РФ американским оружием.