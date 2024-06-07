Как победить телефонных мошенников? Сессия Сбера на ПМЭФ. Модератор С. Кузнецов. LIVE

Ситуация с телефонным мошенничеством стала критической: злоумышленники совершают жителям России 20 млн звонков в сутки, ущерб от киберпреступлений в 2023 году превысил 150 млрд руб. Стать жертвой мошенничества – один из основных страхов россиян. Для защиты граждан выстроен информационный обмен между МВД и банками, введен запрет подмены телефонных номеров. Почему принятых мер недостаточно? Как можно победить мошенничество и что для этого нужно делать уже сегодня? Эти вопросы обсуждаются на сессии Сбера «Нет мошенничеству - спасти(,) нельзя(,) помиловать» в рамках ПМЭФ.