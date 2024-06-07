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Женщина потеряла руки и ноги из-за странной болезни, от которой ее конечности почернели

LADBible: малайзийка лишилась рук и ног из-за инфекции

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Жительница Малайзии лишилась рук и ног после странной болезни, в результате которой ее конечности почернели, пишет LADBible.

Лин Ай Линг из Малайзии работала в салоне красоты. После одной из смен она почувствовала боль в животе, думая, что у нее пищевое отравление. 37-летняя женщина решила обратиться к врачу. Медик прописал ей лекарства, но уже на втором приеме пациентке понадобилась срочная помощь, так как она потеряла сознание прямо в кабинете.

Доктор, осмотрев Лин, пришли к выводу, что она заразилась неизвестной ему бактериальной инфекцией. Состояние Линг ухудшалось — кислород перестал поступать к ее сердцу, кроме того, у нее начался некроз пальцев рук и ног. Хирургам пришлось провести ампутацию конечностей, чтобы спасти женщине жизнь.

«Сначала было трудно это принять и я не хотела видеть своих друзей, но позже их поддержка помогла мне. Я должна оставаться сильной и жить дальше», — прокомментировала Лин.

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