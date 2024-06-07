Песков заявил о необходимости беречь Путина

Несколько эпидемиологических ограничений вокруг президента РФ Владимира Путина остаются, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности снятия всех антиковидных мер в Кремле. Его цитирует ТАСС.

Администрации президента эти ограничения доставляют много дискомфорта, отметил пресс-секретарь.

Он рассказал, что в Кремле обсуждают возможность снятия ограничений, но приходят к точке зрения, что «глобальное тестирование и какие-то ограничения вокруг главы государства» — это правильно. Песков подчеркнул, что речь даже не о COVID-19, а нужно ли «в такой момент» президенту болеть ОРВИ или гриппом.

«Нужно его беречь», — сказал Песков и добавил, что какие-то ограничения обязательно будут оставаться и должны оставаться, при этом они не должны быть заградительными.

До этого пресс-секретарь президента сообщил, что вопрос участия Путина в предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20) стоит на повестке дня.

Ранее Песков рассказал, чему будет посвящена дискуссия с Путиным на ПМЭФ.