Матвиенко назвала условие для переговоров России и Украины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность переговоров между Россией и Украиной при условии учета ситуации на земле и обеспечения абсолютной безопасности для Москвы. Ее слова приводит телеканал «Россия-1».

Она подчеркнула, что «возможность для переговоров есть», и условия России неоднократно озвучивались в том числе президентом страны Владимиром Путиным.

«Что переговоры возможны, первое, только на условиях реальной ситуации и на [условиях] абсолютной безопасности России, а это является основными целями СВО», — указала Матвиенко.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирных переговоров между Москвой и Киевом в настоящее время не существует. По его словам, Украина полностью закрыла все двери для переговорного процесса. Он добавил, что исходя из сложившейся ситуации, РФ продолжает добиваться выполнения своих целей с помощью специальной военной операции.

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