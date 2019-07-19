В возрасте 32 лет умер победитель Супербоула

Американский спортсмен, бывший игрок «Нью-Йорк Джайентс», победитель Супербоула Митч Петрус скончался в возрасте 32 лет от теплового удара, передает Apnews.

По информации СМИ, игрок умер от теплового удара в четверг вечером в больнице Северного Литл-Рока после того, как работал на улице в магазине, принадлежащей его семье.

Самым заметным моментом в карьере американца стала победа в Супербоуле в составе «Нью-Йорк Джайентс» в 2012 году. Последние годы спортсмен не принимал участие в профессиональных соревнованиях и выступал на телевидении в качестве эксперта и аналитика.

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