Авербух рассказал об отношениях с Медведевой

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Известный российский хореограф Илья Авербух рассказал об отношениях, которые связывают его с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой, передает neva.today.

Специалист сообщил, что в результате их сотрудничества, фигуристка накатывает программу, которую она создала вместе с Авербухом.

«Мы с Женей работаем достаточно давно вместе. Мы очень дружны, а в этом году она попросила меня помочь с постановкой ее короткой программы. Так что программу мы итоге программу мы делали вместе. В данный момент Женя ее накатывает», – заявил хореограф.

Медведева обладает титулом серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании.

В 2018 году фигуристка сменила тренера. Теперь 19-летняя спортсменка занимается с канадским тренером Брайаном Орсером.

До этого наставником девушки была Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

Ранее Медведева дала оценку последней серии «Игры престолов».