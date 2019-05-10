Голкипер «Арсенала»: вратари похожи на барабанщиков

Вратарь «Арсенала» Петр Чех заявил, что барабанщики и голкиперы во многом похожи друг на друга, передает «Советский спорт».

По мнению чешского футболиста, и барабанщики, и вратари не имеют права на ошибку.

«Считается, что если барабанщик совершит ошибку, все пойдет наперекосяк. Но с игрой вратаря то же самое ведь. Если уронишь мяч, а кто-то его отправит в сетку, у тебя не будет выхода. Существует большое сходство с игрой на барабанах и вратарской игрой. Возможно, поэтому мне это нравится», — цитируют Чеха The Times.

36-летний футболист в свободное время сам играет на барабанах.

Также спортсмен записал недавно свою собственную песню совместно с барабанщиком Queens Роджером Тэйлором.

Сингл Чеха будет называться «That's Football».

Ранее вратарь «Арсенала» подвел итог матча против «Валенсии».