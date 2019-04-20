Экс-баскетбольный тренер может сесть на 180 лет за домогательства
Прокуратура штата Айова требует наказать экс-специалиста молодежной баскетбольной команды Грега Стефена максимальным сроком, передает «Советский спорт».
По информации AP, его могут посадить за решетку на 180 лет за сексуальные домогательства к юношам.
43-летний мужчина обвиняется в том, что в период с 1999 по 2018 год совершал развратные действия в отношении более чем 400 молодых спортсменов.
Прокурор штата Марк Крикбэмс отметил, что Стефен, выбирая жертв, использовал свое положение организатора программы отбора перспективных игроков «Айова Барнстормерз».
В 2018 году тренер уже признал вину в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, а также в хранении видеоматериалов с участием юношей. В источнике указано, что он записывал молодых людей на скрытую камеру.
Адвокаты подсудимого просят приговорить Стефена к 20 годам заключения.
Приговор по этому делу должен быть вынесен 2 мая.
Ранее дело о гибели спортсменов в аварии было передано в суд.