Трамп планирует посетить турнир по сумо во время визита в Японию

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Президент США Дональд Трамп намерен посетить турнир по сумо во время визита в Японию, передает ТАСС.

Как сообщило агентство Kyodo, поездка пройдет в конце мая. Японская ассоциация сумо уже ведет соответствующие приготовления.

Визит Трампа в Японию, который начнется 26 мая, совпадает со временем проведения в Токио весеннего турнира по сумо на кубок императора. На это самое число приходится заключительный и зачастую наиболее интересный день первенства, исход которого часто решается в воскресной схватке «екодзун» — обладателей наивысшего ранга в сумо. Сейчас в Японии двое екодзун — абсолютный рекордсмен Белый Феникс Хакухо и Какурю. Оба спортсмена родились в Монголии.

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Стоит отметить, что Трамп станет первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Нарухито, который взойдет на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито.

Последний раз президент США был в Японии в ноябре 2017 года.

Ранее форвард «Вашингтона» Кузнецов поделился впечатлениями от встречи с Трампом.