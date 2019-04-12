Трамп планирует посетить турнир по сумо во время визита в Японию
Президент США Дональд Трамп намерен посетить турнир по сумо во время визита в Японию, передает ТАСС.
Как сообщило агентство Kyodo, поездка пройдет в конце мая. Японская ассоциация сумо уже ведет соответствующие приготовления.
Визит Трампа в Японию, который начнется 26 мая, совпадает со временем проведения в Токио весеннего турнира по сумо на кубок императора. На это самое число приходится заключительный и зачастую наиболее интересный день первенства, исход которого часто решается в воскресной схватке «екодзун» — обладателей наивысшего ранга в сумо. Сейчас в Японии двое екодзун — абсолютный рекордсмен Белый Феникс Хакухо и Какурю. Оба спортсмена родились в Монголии.
Стоит отметить, что Трамп станет первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Нарухито, который взойдет на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито.
Последний раз президент США был в Японии в ноябре 2017 года.
Ранее форвард «Вашингтона» Кузнецов поделился впечатлениями от встречи с Трампом.