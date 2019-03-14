Авербух оценил шансы Лазукина на чемпионате мира

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Призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал замену Максима Ковтуна на Андрея Лазукина в составе сборной России перед чемпионатом мира в Японии, передает РИА «Новости».

Также в мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда и Александр Самарин.

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«Это шанс для Андрея, у него пока не получается кататься ровно в короткой и произвольной программе. Потенциально он может рассчитывать на приличный результат, но не стоит ждать высокого результата, у него нет особого рейтинга, стабильности. При благоприятном исходе он сможет побороться за десятку. Ситуация осложняется тем, что нам нужно сохранить три квоты на следующий год, а сделать это будет не совсем просто», — поделился мнением Авербух.

Мировое первенство будет проходить в японском Сайтаме с 18 по 24 марта.

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