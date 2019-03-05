Уполномоченный по правам человека рассказала о состоянии Кокорина

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о состоянии здоровья нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

В СИЗО футболист прошел курс электрофореза, после которого он заработал ожег.

«Он прошел положенное количество сеансов, после чего вновь обратился к доктору, чтобы состоялся еще один круг. В результате у Кокорина на ноге возникло покраснение, но чувствует он себя нормально, ни по какому поводу не обращался.

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Никакой угрозы для колена нет, просто из-за дополнительных процедур появилось покраснение. Надеемся, что через несколько дней оно пройдет», — цитирует Потяеву «Спорт-Экспресс».

Ранее правозащитник высказался о ситуации с ожогами Кокорина.