«Салават Юлаев» сыграет со сборной Канады в 2019 году

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На пресс-конференции в рамках недели звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт на участие в Кубке Шпенглера – 2019.

Это международный хоккейный турнир, в котором в обязательном порядке принимает участие сборная Канады по хоккею. Соревнования состоятся в период между Рождеством и Новым годом.

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В подписании соглашения приняли участие президент Кубка Шпенглера Марк Джианола, почетный президент турнира Альфред Паргацци и генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов.

«Отлично, что «Салават» к нам приедет, мы видим, что они настроены победить, — приводит слова Джианолы пресс-служба КХЛ. — Уровень нашего турнира достаточно высок и победить в нем нелегко, поэтому российские команды не имели успеха в последнее время. Однако «Салават» имеет все шансы для победы. В конце ноября я был на матчах КХЛ в Цюрихе, игры получились отличными, хотя был виден разный уровень команд. ЦСКА и СКА просто бесподобны».

Уфимский клуб является двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка Гагарина.

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