Александрова проиграла Цуренко в первом круге Australian Open

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Россиянка Екатерина Александрова не прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка проиграла представительнице Украины Лесе Цуренко со счетом 4:6, 6:7 (4:7). Теннисистки находились на корте один час 31 минуту.

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Теперь Цуренко предстоит встреча с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) — Аманда Анисимова (США) во втором круге соревнования.

Ранее россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Теннис. Australian Open-2019. Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Леся Цуренко (Украина, 24) — 4:6, 6:7 (4:7).