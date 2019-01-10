«Реал» разгромил «Леганес» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

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Мадридский «Реал» нанес разгромное поражение «Леганесу» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Серхио Рамос, Лукас Васкес и Винисиус Жуниор.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча пройдет в Леганесе 16 января.

Ранее сообщалось, что гол Карлоса Бакки спас «Вильярреал» от поражения в матче с «Эспаньолом» в Кубке Испании.

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. 1-й матч

«Реал» (Мадрид) — «Леганес» (Леганес) — 3:0

Голы: 1:0 — Рамос, 44 (пенальти); 2:0 — Васкес, 68; 3:0 — Винисиус, 77.