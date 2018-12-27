Посол России в Австрии высказался о наличии улик против российских биатлонистов

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Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал об отсутствии доказательств, подтверждающих применение российскими биатлонистами запрещенных веществ на чемпионате мира в 2017 году в Австрии.

Дипломат в общем виде рассказал о ситуации со спортсменами сборной России и не стал обсуждать детали дела.

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«Речь идет об одном из эпизодов более широкого дела и никаких фактов, подтверждающих чье-то заявление о применении нашими ребятами допинга на чемпионате мира в феврале 2017 года, наш адвокат не увидел», — передает слова Любинского «РИА Новости».

Отмечается, что доверенный адвокат посольства России в Австрии 14 декабря провел встречу со старшим прокурором, ведущим расследование, открытое против российских атлетов.

Ранее российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о причинах завершения спортивной карьеры.