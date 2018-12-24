Тренер сборной России: Юрлова-Перхт только разгоняется
Тренер сборной России Артем Истомин прокомментировал выступления российских биатлонистов на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, передает «Советский спорт».
Наставник отметил заслуги Екатерины Юрловой-Перхт и Евгения Гараничева.
«Юрлова—Перхт очень хорошо работала по дистанции. Очень грамотно проходила участки. Мне кажется, что она сейчас только разгоняется. Посмотрим, что будет после нового года. Если говорить о мужской гонке. Когда поняли, что Гараничев не догонит Фийона-Майе? Многие команды проигрывали на спусках. Женя мог бороться, но он уступает французу по антропометрии. Брать его можно было по чистоте, но сами видели, какая была тяжелая погода», — поделился мнением Истомин в эфире «Матч ТВ».
Гараничев завоевал бронзу в масс-старте, Юрлова-Перхт заняла девятое место в том же соревновании.
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