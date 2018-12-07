Отсутствие Медведевой в финале Гран-при не скажется на интересе к турниру

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Российский тренер Евгений Рукавицын поделился мнением о том, что российская фигуристка Евгения Медведева не попала в финал Гран-при, передает RT.

Спортсменка не смогла попасть в финал, заняв четвертое место на этапе Гран-при во Франции.

«Фигурное катание — такой вид спорта, в котором атлеты стараются продемонстрировать свой максимум в каждом старте. В связи с этим дело не всегда исключительно в именах. Я отношусь к Жене с большим уважением, но думаю, что отсутствие Медведевой не скажется на интересе к турниру», — заявил специалист.

Ранее тренер по фигурному катанию назвал фаворитов финала Гран-при.