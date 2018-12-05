Адвокат Кокорина назвала решение суда «казнью на Дворцовой площади»

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова поделилась мнением о результатах суда.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения форварда, его младшего брата Кирилла, полузащитника Павла Мамаева и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

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«Ожидаемый ли вердикт? Да. Я же когда шла сюда, сказала вам, что у нас самые плохие надежды. И это все оправдалось. Но мы будем обжаловать. Нам не давали говорить? Да это так. Вы сами все слышали и видели своими глазами. Более того, когда судья зачитал решение, он не разграничил роль каждого в этом, как он назвал, тяжком преступлении. Все это грустно и печально. Отвечать нужно за содеянное», — цитирует Стукалову Sport24.

По мнению адвоката, фигуранты дела находятся под стражей незаконно.

«Мы будем настаивать на том, что потерпевшие не дают верных показаний и на этом строятся обвинения.

С чем связан обвинительный уклон? Я не понимаю. Может быть, это показательная порка, казнь на Дворцовой площади. Я не в праве об эnом говорить, потому что у меня нет прямых доказательств. Но вы сами все видели. С мамой (Кокорина) все не очень хорошо. Она плачет», — добавила Стукалова.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

«Газета.Ru» ведет тестовую онлайн-трансляцию событий, связанных с решением суда.

Ранее сообщалось, что младший брат Кокорина написал заявление на избитого водителя.