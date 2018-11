Туктамышева высмеяла Неймара после матча Лиги чемпионов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила над нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает «Советский спорт».

«Посмотрела матч «ПСЖ» — «Ливерпуль». За всю карьеру я падала меньше, чем Неймар за 90 минут сегодняшней встречи», — написала Туктамышева в твиттере.

Матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем», прошедший в Париже, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар установил рекорд Лиги чемпионов среди бразильских игроков.

Just saw PSG - Liverpool. In my career I've fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC