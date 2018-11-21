Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций
Сборная России по футболу уступила команде Швеции в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на шведском стадионе «Френдс Арена» и завершилась победой местной команды со счетом 2:0.
Счет в игре на 41-й минуте открыл защитник хозяев Виктор Линделеф, удачно откликнувшийся на подачу с углового. Удвоил преимущество шведов нападающий Маркус Берг, который на добивании поразил ворота российской команды на 72-минуте встречи.
Таким образом, сборная России набрала семь очков и заняла второе место в своем квартете, не сумев подняться в элитный дивизион A.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции извинилась за ошибку с фотографией Черчесова.
Футбол. Лига наций. Лига B. Группа 2. 6-й тур
Швеция — Россия — 2:0
Голы: 1:0 — Линделеф, 41; 2:0 — Берг, 72.