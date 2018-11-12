Бразилец Ари вызван в сборную России

Нападающий «Краснодара» Ари вызван в сборную России, сообщает «Советский спорт».

Как отмечается в твиттере национальной команды, футболист уже прибыл в расположение сборной.

Бразильский форвард выступает в чемпионате России с 2010 года. Ранее он играл за московские клубы «Спартак» и «Локомотив». 26 июля 2018 года Ари получил российское гражданство. Прежде он не вызывался в национальную команду.

Реклама

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари принял участие в восьми матчах. В его активе шесть голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА пропустит ноябрьский сбор национальной команды России из-за травмы.