Замглавы «Анжи» рассказал о судьбе игроков в случае банкротства клуба

Вице-президент махачкалинского «Анжи» Зайдин Джамбулатов прокомментировал финансовые проблемы клуба, передают «Известия».

Замглавы заявил, что, несмотря на реальную угрозу банкротства, команда остается сплоченной и сильной.

«Вопреки всем обстоятельствам финансового плана сложился удивительный коллектив, в котором каждый бьется за себя и партнера по команде. Ребята понимают, что произойти могут самые негативные сценарии в ситуации с клубом, но забывают об этом, когда выходят на поле. И играют в футбол, причем очень грамотный, поскольку главный тренер Магомед Адиев добился того, что они не допускают грубых ошибок и проигрывают только в том случае, если на фоне соперника квалификация оказывается недостаточной. Но все проявляют недюжинный профессионализм, бьются на совесть и за свое будущее, поскольку ясно, что такие победы, как над «Зенитом» (2:1), дают им шансы на трудоустройство в клубах премьер-лиги, если с «Анжи» случится худшее», — рассказал Джамбулатов.

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На данный момент махачкалинская команда находится на предпоследней строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом UFC в легком весе, поддержал «Анжи».