Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/63/12007063/upload-RIAN_5630031.HR-pic905-895x505-59665.jpg">

Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, сообщает ТАСС.

«Поздравляю тебя», — сказал Путин, приветствуя борца.

Также на встрече присутствовал отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Реклама

10 октября Путин прибыл в Ульяновск, где проходит международный форум «Россия — спортивная держава».

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

На пресс-конференции после турнира глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула.

Ранее Путин обратился к участникам чемпионата России по дзюдо.