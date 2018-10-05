Роналду готов сыграть с «Удинезе» после обвинений в изнасиловании

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Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду готов появиться на поле в матче с итальянским «Удинезе», несмотря на обвинения в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».

По информации AP, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не стал уточнять, выйдет ли Роналду в стартовом составе.

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Напомним, ранее стало известно, что американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду и обвиняет его в изнасиловании, которое произошло в 2009-м году в Лас-Вегасе. Полиция США возобновила расследование по этому делу, Роналду отрицает все обвинения.

Роналду пропустил матч Лиги чемпионов против «Янг Бойз» из-за дисквалификации после красной карточки, полученной в игре с «Валенсией». Руководство «Ювентуса» ранее выразило поддержку своему футболисту, но спонсоры и бизнес-партнеры выразили обеспокоенность выдвинутыми в адрес Роналду обвинениями. Цена акций «Ювентуса» также упала из-за последних новостей.

Ранее стало известно, что Интересы Роналду будет защищать бывший адвокат Тайсона и Ди Каприо.