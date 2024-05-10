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«Засунул к жукам и змеям»: Бузова вспомнила, как Шнуров испытал ее на прочность

Певица Ольга Бузова заявила, что боролась со своими фобиями на шоу «Форт Боярд»

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Телеграм-канал «Бузова»

Певица Ольга Бузова в интервью kp.ru вспомнила об участии в шоу «Форт Боярд», где она потеряла сознание после панической атаки.

«Естественно, все задания, в которых я принимала участие в этом шоу, были связаны с моими фобиями. Сергей Шнуров (ведущий шоу — «Газета.Ru») отправил меня летать, засунул к жукам и змеям. Этот страх перед змеями я только недавно преодолела на проекте «Звезды в Африке». Там они были каждый день, и я к ним привыкла», — уточнила Бузова.

Артистка напомнила, что работает телеведущей уже практически 20 лет. По словам Бузовой, она очень гордится тем, что ей удалось попасть на кастинг в «Дом-2» и победить в нем честным способом, а не через постель. Она отметила, что первым ее серьезным проектом после телестройки стало шоу «Я смогу», где певица значительно травмировала спину во время полетов на трапеции без страховки.

«Именно такие проекты дали мне очень много в плане зрительской симпатии. Люди видели, как у меня многое не получалось, как мне тяжело давались и танцы, и коньки и как я жутко боюсь змей. Но, несмотря ни на что, я иду и преодолеваю себя», — резюмировала Бузова.

Ранее Леонид Агутин отсудил новую сумму у блогера, обвинившего певца в сатанизме.

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