Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совфед проведет заседание 14 мая для обсуждения кандидатур в кабмин и СП

СФ соберется 14 мая для обсуждения кандидатур «силового блока», главы МИД и СП

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации соберется 14 мая для обсуждения кандидатур «силового блока» кабинета министров, главы МИД и Счетной палаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

Пленарное заседание Совфеда пройдет днем, часть заседаний комитетов запланирована на 13 мая, часть — с утра 14 мая, сказал он.

Согласно регламенту, кандидатуры СФ на соответствующие должности предварительно обсуждают в различных комитетах, которые готовят заключения по представленным кандидатурам.

Назначение глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД происходит по решению президента после консультаций с Советом Федерации.

7 мая кабмин сложил полномочия по указу президента РФ Владимира Путина.

10 мая Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Госдума, которая впервые получила право формировать состав правительства, проведет пленарное заседание по вопросу утверждения главы правительства 10 мая в 14:00.

Ранее в Госдуме рассказали о процедуре голосования по кандидатуре Мишустина.

Все новости на тему:
Новый состав правительства
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами