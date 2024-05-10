Совфед проведет заседание 14 мая для обсуждения кандидатур в кабмин и СП

Совет Федерации соберется 14 мая для обсуждения кандидатур «силового блока» кабинета министров, главы МИД и Счетной палаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

Пленарное заседание Совфеда пройдет днем, часть заседаний комитетов запланирована на 13 мая, часть — с утра 14 мая, сказал он.

Согласно регламенту, кандидатуры СФ на соответствующие должности предварительно обсуждают в различных комитетах, которые готовят заключения по представленным кандидатурам.

Назначение глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД происходит по решению президента после консультаций с Советом Федерации.

7 мая кабмин сложил полномочия по указу президента РФ Владимира Путина.

10 мая Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Госдума, которая впервые получила право формировать состав правительства, проведет пленарное заседание по вопросу утверждения главы правительства 10 мая в 14:00.

Ранее в Госдуме рассказали о процедуре голосования по кандидатуре Мишустина.