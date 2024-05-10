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В Сумах произошли взрывы

«Общественное»: в украинском городе Сумы произошли взрывы

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Shutterstock/Oleg Elkov

В украинском городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся. В Сумской области до этого была объявлена воздушная тревога.

До этого в Харьковской и Николаевской областях объявляли воздушную тревогу. Также тревога звучала в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Краткое время воздушная тревога также действовала в Одесской области Украины. Также ее распространяют на контролируемые Киевом части ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Глава назначенной Киевом Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин заявлял, что в подконтрольной Украине части Херсонской области обнаружили повреждения в складских помещениях и на объекте критической инфраструктуры. По его словам, повреждения были зафиксированы в газопроводе. Специалисты перекрыли утечку газа.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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