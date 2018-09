Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошел по количеству хет-триков в Лиге чемпионов форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который перешел в итальянский клуб этим летом из мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ форвард каталонской команды забил три мяча в ворота соперников. Отмечается, что матч при этом завершился со счетом 4:0 в пользу «Барселоны».

Реклама

По информации с официального твиттера Международной федерации футбола (ФИФА), для аргентинского футболиста этот хет-трик стал восьмым в Лиге чемпионов. Месси установил рекорд, этот показатель стал лучшим в истории турнира. У Роналду на один хет-трик меньше.

Ранее «Барселона» благодаря хет-трику Месси разгромила ПСВ.

8⃣ - Lionel Messi has scored more hat-tricks than any other player in @ChampionsLeague /European Cup history. #UCL pic.twitter.com/8F46oagy3Y